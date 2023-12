$!¿Qué le depara hoy, 15 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

Si vives las consecuencias de una ruptura traumática, deberías hacer un cambio de chip. Deja tus temores atrás, es muy difícil que esa situación se repita. Abre de nuevo tus puertas al amor y ten por seguro que esta lotería no te tocará dos veces.

Hoy te esperan buenos momentos en el terreno sentimental, tu buen carácter ha cautivado a alguien a quien has conocido hace poco. Hoy presta atención y descubrirás de quién se trata.

Estás muy valorado a nivel profesional y no sólo por tu talento o tus conocimientos, sino también por tus cualidades como persona. Disfruta hoy de este recorrido por la vida en el que todo te sonríe y de la compañía de tus amigos.

VIRGO

Empieza a alimentarte más saludable. Recupera el consumo de frutas y verduras, que andan desaparecidas de tu nevera. No se trata sólo del aspecto físico, sino de la salud de tu organismo, en general.

LIBRA

Empieza a empacar esa ropa que ya no vas a usar, despréndete de las prendas que ya no te gustan y llévalas a reciclar o véndelas a través de las redes sociales. Puedes obtener un buen dinero para darte algún capricho.

ESCORPIÓN

Pon todo para recargar las pilas, mañana te alegrarás de haberlo hecho. Deja de preocuparte por todo lo que tienes que hacer antes de la Nochebuena. No planifiques demasiado, te irá mejor ir sobre la marcha.

CAPRICORNIO

Presta atención a ciertas personas que tienes alrededor, porque alguien que no pertenece a tu círculo de gente de confianza puede intentar sacarte dinero de forma poco honesta. Se te acercarán lobos disfrazados de corderos.

ACUARIO

En el aspecto económico te sientes intranquilo por si tus ingresos alcanzarán para todo lo que necesitas para estas fiestas. Esto te crea caos. Deja de pensar en todo al mismo tiempo.

PISCIS

Es importante que elijas una actividad física que no te aburra. Pagar en el gimnasio para no ir, no funciona, tampoco quedar con los amigos para salir en bici en una sola ocasión.