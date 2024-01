$!¿Qué le depara hoy, 15 de enero de 2024, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 15 de enero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CAPRICORNIO

Presta oídos a lo que tiene por decirte tu pareja. Recuerda que el amor necesita a diario de pasión y experiencias nuevas. Si no lo alimentas podrías caer en la rutina.

ARIES

En el terreno sentimental, date cuenta de que no eres la dueña de tu ser amado. Dale un poco más de cancha, de libertad, y no te tomes atribuciones que no te corresponden.

TAURO

Si tienes pareja, has entrado en una etapa de solidez y quedan atrás los roces y los conflictos del pasado. Hoy es un buen día para acabar de estrechar esos lazos.

GÉMINIS

Alguien de tu entorno laboral puede amargarte la mañana, pero tu mejor opción es no entrar en conflictos. Ten paciencia porque dentro de poco te llegará una etapa de bienestar.

CÁNCER

Si tu corazón se encuentra libre en este momento, planea una salida lejos del mundanal ruido de la ciudad con un amigo de confianza o con tu familia. Volverás como nuevo de esa escapada.

LEO

Hoy puede que te reclamen un dinero que debes y que no recordabas, tal vez una factura telefónica o una cena que alguien pagó por ti. Paga y evita esa fama de ser un moroso eterno.