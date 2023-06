En el amor, hoy estás en un excelente momento, tanto por lo que tú sientes como por lo que siente hacia ti tu pareja. Disfruta esta etapa, dedícale tiempo a tu ser amado y sorpréndele con algo que no tiene que ser necesariamente costoso.

La impaciencia es muchas veces tu punto débil, y a veces te cuesta controlarla. Si estás deseando que salga una oportunidad de trabajo por la que has apostado y que va por buen camino, espera un poco más, el mundo no se hizo en un día.

Si estás soltero y te has sentido cautivado por alguien, no reprimas tus sentimientos por temor al rechazo. Intenta averiguar si eres correspondido. Más vale que sepas a qué atenerte antes de dar el primer paso.

En el amor, si hay un tema del pasado referente a una infidelidad que perdonaste, pero que no logras apartar de tu mente, acéptalo con calma y no busques pelear por este motivo. Es pasado y ahora las cosas han cambiado mucho. Céntrate hoy en el presente que es bastante mejor y deberías aprovecharlo.

LIBRA

Hoy entrará en contacto contigo una persona de la que llevabas tiempo alejada y ahora necesita que intervengas en un problema que tú entiendes. Es una buena ocasión para recuperar esta relación. Te beneficiará más adelante.

ESCORPIÓN

Si hoy estás de capa caída porque las cosas no salen como tú esperabas en el trabajo, párate un momento a pensar en la finalidad de lo que quieres lograr y en cómo hacerlo. Hay algo que has valorado equivocadamente y debes corregirlo.

SAGITARIO

Si estás indeciso en un tema amoroso, sigue tu intuición y arriésgate. Estás dejando pasar la oportunidad de progresar con una persona que te caería como anillo al dedo. Decídete hoy mismo a abrirle las puertas a tu corazón.

CAPRICORNIO

Hoy puedes recibir una llamada o mensaje de alguien de tu pasado que fingirá haberte contactado por equivocación. No es cierto, se trata sólo de un truco para retomar el contacto. No hagas caso, no te conviene en absoluto.

ACUARIO

Hoy tendrás un día tranquilo, y aunque no sepas muy bien a qué se debe, notarás un gran bienestar emocional. Estás en un momento apropiado para explorar tu parte espiritual, que es la que te proporciona a diario esta sensación de alivio de tus problemas.

PISCIS

Te espera hoy una excelente jornada en todos los ámbitos. En el trabajo tendrás ocasión de demostrar lo que vales y lo que puedes conseguir cuando estás al cien por ciento, algo que quisieras que sucediera a diario.