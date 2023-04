Se viene un logro muy importante en tu vida, algo que has estado trabajando se va a cristalizar. Hay muchas casualidades que se te presentarás y te llevarán a cambios importantes que estabas buscando, se viene algo mejor, aunque eso implique perder alguna situación actual.

Semana de aprendizaje por vivencias que has tenido que pasar últimamente. Te han tomado por sorpresa muchas noticias, y esta semana te llega otra más, aunque es positiva y tiene que ver con un bien inmueble, firma de papeles al respecto y que te ayudará a salir de un atolladero. Mira las cosas con calma.

LIBRA

Se viene una semana de innovación, creación, cambios, compras, ventas y bien manejo de dinero. Te llegará una plata que no estabas esperando y tendrás la tentación de gastar la en cosas que no necesitas. Sé cauteloso con el manejo del dinero, vas a ayudar en una situación familiar como observador.

ESCORPIÓN

Mucho trabajo y actividades, habías pedido cambios (y trabajo), y se te darán, aunque llegará todo al tiempo y estarás mirando como organizas todo para no tener que hacer las cosas al mismo tiempo. Cuidado con tres personas a tu alrededor que no son tan amigos como se muestran, y pueden traicionarte.

SAGITARIO

Vas a tener inconvenientes con la autoridad, con un jefe que no te gusta como maneja las cosas o como te las dices, y quieres in cambio. Ten paciencia: los cambios y la solución vendrán pero todavía no, así que sigue con paciencia. Te entrará un dinero y podrás solucionar unos compromisos. En el amor hay una persona a la sombra que tiene sentimientos hacia ti.

CAPRICORNIO

Vienes viajes o cambios para ti. Estarás viajando por el trabajo, y llegando de un viaje, escucharás comentarios sobre infidelidades o traiciones, pueden ser comentarios malintencionados para generarte discordia y poca armonía, debes verificar siempre la información.

ACUARIO

Semana de dudas e indecisiones respecto a toma de decisiones. La dualidad será parte de ti, sin embargo, la energía es propicia para toma decisiones y arriesgarte en los negocios y en los compromisos de tu pareja, Escucha tu yo interno. Las decisiones que tomes esta semana serán fructíferas en tu futuro.

PISCIS

Semana para entregar y disfrutar en familia y amigos, la generosidad hace parte de su vibración energética. Viene una limpieza y transmutación energética, se renovará tu energía, saca las ideas y pensamiento negativos, y tendrás un renacimiento.