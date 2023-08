Si existe alguien a quien has conocido recientemente y con quien sientes que tienes una conexión especial, quizá tengas dudas porque no ha tomado la iniciativa. En lugar de persistir en tus dudas, propónle salir. ¡Seguro aceptará!

Si hoy te enteras de un rumor que te atañe, no lo conviertas en una tragedia. Normalmente la gente que chismorrea lo hace por envidia. Ignora a estas personas que no han de tener ninguna presencia en tu vida.

Si esperabas un aumento de sueldo que no llega o te están regateando el dinero de unas horas extra, no te rebotes ni aflojes en tu trabajo. Sigue ofreciendo la misma calidad. Ya llegará el momento en que todo esto se verá compensado.

Si estás pasando por un desengaño amoroso, hoy es el momento de cambiar de actitud y dejar el pesar atrás. Estás entrando en una nueva etapa y viene llena de amor, así que no te mortifiques más por un romance fallido.

LIBRA

Si estás sin empleo, recuerda que aparte de la tarea a la que te has dedicado posees muchos talentos que puedes explotar. Quizá hoy te salga una oportunidad que estarás tentado a rechazar porque no tiene nada que ver con lo que has hecho hasta ahora.

ESCORPIÓN

Si actualmente tienes ciertas dudas sobre la persona que está a tu lado y necesitas que te vuelva a explicar algo que no te ha quedado claro, hoy hazle las preguntas adecuadas y no teman tengas en la incertidumbre. Busca respuestas hasta que las halles.

SAGITARIO

Si eres de los Sagitario que está en busca de empleo, acepta el que te pueden ofrecer hoy mismo, aunque no esté a la altura de tus conocimientos. Ya aprenderás. En el futuro podrás prosperar y mucho dentro de esa empresa.

CAPRICORNIO

A nivel sentimental, probablemente estés atravesando una etapa en la que necesitas estar a solas. Sin embargo, hay alguien en tu vida a quien has conocido recientemente y que tal vez hoy mismo te pida salir juntos en un plan serio.

ACUARIO

Hoy puede reaparecer en tu camino alguien que fue muy importante en tu pasado. Si actualmente estás en una relación estable, recuerda que no está bien cruzar ciertas líneas. No hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti.

PISCIS

En el terreno sentimental, estás en un buen momento para volver a creer en el amor. Esa persona a la que has conocido hace poco tiene todo lo que buscas. No huyas más de la felicidad. Date otra oportunidad y vive al máximo tu romance.