$!¿Qué le depara hoy, 16 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 16 de diciembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

SAGITARIO

No seas dramático y no caigas en esa ansiedad que te estás generando. Es normal preocuparse un poco, pero no hagas de ese estado algo permanente. Tú mismo lo has comprobado porque lograste salir de una situación que te había hundido.

ARIES

Es necesario que salgas a hacer ejercicio, por lo menos a caminar. Tanta actividad ha repercutido en tu buena forma física y necesitas poner solución a este tema de forma urgente.

TAURO

Hoy es un muy buen día para el amor y la familia. Dedica tiempo a tus personas queridas y no estaría de más que les dieras alguna sorpresa. Estar en contacto con tu gente te proporcionaría bienestar emocional.

GÉMINIS

En el amor, si tu relación de pareja funciona bien, deja de lado esos recelos y esas dudas que te asaltan sólo porque a veces quiere salir con sus amigos. Tú deberías hacer lo mismo más seguido.

CÁNCER

Si tienes hoy entre manos algún trabajo delicado, préstale mucha atención porque corres el riesgo equivocarte en algo básico y eso ahora no te conviene para nada.

LEO

Te espera un buen día, tal vez porque la perspectiva de los días de fiesta que se avecinan te hace estar de mejor humor. Date cuenta de que tu estado de ánimo puede mejorar o empeorar tu desempeño laboral.