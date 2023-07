Conozca aquí su horóscopo de hoy, 16 de julio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

Estarás en un ciclo de recuerdos, reminiscencias y un acto de contrición poniendo en la balanza situaciones y decisiones que en el pasado te generaron desequilibrio, pero asumiendo que tendrás que resignarte y entender que las decisiones que tomaste en ese momento fueron las mejores. Así podrás dejar atrás esas situaciones y cerrar ciclos.

TAURO

Se te presentará la terminación de una relación actual, ya sea de pareja o de relación laboral, pues hay influencia de terceras personas y debes buscar otras opciones. Debes trabajar tu decisión con ayuda de una persona que te haga verla situación de una forma más objetiva.

GÉMINIS

Semana con altibajos emocionales. Estás a la defensiva siempre por traiciones recibidas en el pasado, entiende que no todo el mundo va a actuar de la misma forma, no juzgues a todo el mundo. Se te abre un nuevo proyecto, es momento para sembrar, no recoger.

CÁNCER

Trabaja tu percepción e intuición. Te han llegado muchos mensajes que te dan respuestas a tus preguntas sobre cómo solucionar un negocio en el que has estado indeciso, pero no le prestas atención a esos mensajes, escucha tu Ángel. Toma de decisiones.

LEO

Recibirás comentarios de terceras personas sobre una posible infidelidad de tu pareja o una persona muy cercana a ti. Verifica siempre la información antes de armar un problema, ya que es más como chismes para desestabilizar tu armonía familiar. Viaje de trabajo provechoso en el que verás opciones nuevas de trabajo.

VIRGO

Semana para finiquitar situaciones legales y con la justicia, la parte legal es importante esta semana. No seas tan condescendiente con tus colaboradores, ya que te cargas de trabajo por tratar de colaborar y eso te cierra tu energía para hacer lo que debes hacer por ti. Cuidado con resentimiento o rencor.