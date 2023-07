¿Qué le depara hoy, 17 de julio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 17 de julio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CÁNCER

Si estás libre y buscando pareja, no te esfuerces más. Llegará por inercia, no necesitas forzarlo. Será mejor y mucho más bonito si permites que la vida sea la que te sorprenda. No puedes dejar entrar a cualquier persona a tu corazón.

ARIES

Aunque tienes el dinero suficiente para hacer frente a tus gastos diarios y un poquitín más, hoy alguien podría cobrarte el pago de una vieja deuda que tenías olvidada. Ponte al día con ese asunto de una vez.

TAURO

No dejes pasar más tiempo para recuperar aquellas viejas amistades con quienes te divertías con cierta frecuencia. Eso te va a quitar el estrés de toda la semana. No olvides seguir con todas las precauciones de bioseguridad.

GÉMINIS

No te dejes llevar por las emociones, pues muchas veces nos juegan malas pasadas. Es momento de mirar la vida con una actitud de agradecimiento y dejar a un lado el resentimiento, pues eso hace que vivas prevenido todo el tiempo y te pierdas de ser feliz.

LEO

Por fin te darás cuenta de que has cometido algunos errores en el pasado por confiar en quien no debías y por darlo todo por una persona que no te corresponde. Cambiar de actitud y actuar desde la razón te traerá varios beneficios en el futuro.

VIRGO

Ciertas personas intentan manipularte y debes poner límites a eso. Hoy demuéstrales que conoces sus intenciones. Dicen que más vale ponerse colorado una vez, que pálido toda la vida. Este será el caso.