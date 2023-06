$!¿Qué le depara hoy, 17 de junio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 17 de junio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Es probable que hayas conocido a alguien y que te tenga en ascuas. Le das tantas vueltas a las cosas que ves problemas donde no los hay. Hoy procura relajarte y espera que esa persona te llame o que se contacte contigo. Si no lo hace, quizá no es la persona que crees y es mejor que mires hacia otros horizontes.

ARIES

Hoy podrías tener una bronca con una persona que ha hecho ciertos comentarios sobre tu familia. Defiéndeles a capa y espada, cántale la tabla y no toleres que siga hablando por ahí de tu gente. La sorprenderás con esta actitud y conseguirás tu objetivo.

TAURO

Eres único, tienes tu propia forma de hacer las cosas y debes confiar en que conseguirás tus objetivos. En el amor, si crees que no estás preparado para iniciar una relación, no tengas en vilo a la persona que está interesada en ti.

CÁNCER

Hoy puedes descubrir que una persona muy importante para ti te ha estado engañando. De hecho, lo sospechabas pero no querías admitirlo. Aléjale de tu vida así te cueste, pues no te conviene para nada.

LEO

Tu creatividad hoy parece que brilla por su ausencia. Puede que lo notes en el trabajo, donde te costará más encontrar las soluciones adecuadas. No te fuerces porque la inspiración llega cuando quiere. Dedícate este puente festivo a descansar.

VIRGO

Hoy es tu día de suerte en el terreno económico, es probable que alguien te pague una deuda en la que ya no pensabas. En el amor, has conocido a una persona que te interesa, pero tus miedos te tienen paralizado, incapaz de dar un paso.