$!¿Qué le depara hoy, 18 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

Si tus sentimientos hacia esa persona que has conocido recientemente se intensifican, haz lo posible por no demostrárselo. Corres el riesgo de que pierda rápido el interés.

Corres riesgo de caer en las redes de algún embaucador. Si recibes una llamada donde te ofrecen un premio no hagas caso porque acabarías perdiendo dinero. Pasa del tema o te traerá dolores de cabeza.

Eres de los que le gusta manejar los hilos en todo momento, pero quizá darás con alguien que no estará dispuesto a seguirte el paso. No te pongas de mal humor, porque saldrás perdiendo.

Hay alguien cerca de ti, que poco a poco ha ido adquiriendo importancia en tu vida. Viene para quedarse y encaja contigo a la perfección. No tengas dudas y haz caso de tu intuición.

Presta más atención a tu voz interior. Tienes el sexto sentido muy desarrollado, pero a veces ignoras por completo sus mensajes y te embarcas en asuntos que no te llevan a ninguna parte.

VIRGO

Hoy será un día excelente en los temas relacionados con el amor. Si sales con alguien desde hace tiempo, no temas dar un paso al frente y avanzar en la relación. Es un buen momento para vivir horas románticas con tu pareja.

LIBRA

En el círculo familiar hay alguien que necesitará hoy que le eches una mano. Aunque no sea la persona más colaboradora contigo, ayúdale y recuerda que la vida nos devuelve todo lo que damos.

ESCORPIÓN

Es el momento adecuado para hablar con tu pareja, pero no dejes que esas dudas nublen tu mente. Sé sincero y evita presionarle o manipularle. Esto nunca da un buen resultado.

CAPRICORNIO

Hoy puede llegarte el mensaje de alguien que quiere contactarte. Responde a esa llamada porque se trata de algo que puede proporcionarte muchos beneficios durante el año entrante.

ACUARIO

Si ves que estás esforzándote por algo que no da el resultado que esperas, abre tu mente a otras opciones. Es algo que probablemente te sucede en el terreno laboral, pero también en el sentimental.

PISCIS

Todo el mundo tiene derecho a su vida privada e intimidad y, además, no estás en un buen momento para dar consejos. No te muestres hípersensible si alguien no quiere contarte sus cosas.

