Deberás tomar decisiones personales sobre situaciones del pasado que aun cargas en tus hombros y no has soltado, pues esos lastres que cargas, reducen tu energía y te mantienen temeroso de un futuro incierto. Debes darle a cada quien lo que les corresponda en sintonía con tu buen juicio y dejarlos ir, personas, situaciones y recuerdos. Y mira con optimismo el futuro que te estas forjando pues esta el camino libre para que construyas lo que deseas.

Semana para compartir en familia, trabajar tu equilibrio interior, hacer uso de todas las herramientas que has aprendido ( meditación, respiración etc), para tomar fuerzas nuevamente Y enfrentar este nuevo ciclo que viene para ti, semana de tomar la espada y salir a luchar por lo que quieres tener este año, pues los éxitos deberás lucharlos, aunque tienes todo el conocimiento para hacerlo.

Estarán con un poco de cansancio emocional y energético, sin ganas algunos días de levantarte de la cama siquiera, esto debido a inconvenientes o desacuerdos en situaciones económicas o financieras con otras personas, debes retomar el control de tus finanzas, planear el siguiente paso y avanzar, no te estanques en conflictos que no tienen solución. Deja claro tu punto de vista sin agredir y da un paso a delante.

SAGITARIO

Semana un poco difícil al inicio pues tendrás que enfrentar algunos malos comentarios o chismes de otras personas y deberás sacara ese guerrero interno y defenderte con garras y dientes, no permitas que pordebajeen tu trabajo, tus acciones ni tu vida, intentarán por envidia dañar tu credibilidad a nivel laboral o socialmente, pero no te preocupes, la verdad y la luz saldrán al final y podrás sentirte relajado pues saldrás triunfante de esas situaciones. Es necesario un poco de planificación a futuro, mirándolos aspectos, emocionales, económicos, tu proyección y acción a futuro, tienes los medios pero estas viviendo el día a día y debes proyectar e invertir a futuro.

CAPRICORNIO

Aunque se vengas algunas tormentas, podrás afrontarlas sin problemas, tienes el liderazgo y la virtud de poder encontrar las soluciones a los problemas fácilmente y sortearas los inconvenientes y calamidades que tendrás esta semana, y lo harás pensando en que todo se da un mejor futuro y a eso le estás apostando, aunque los demás no lo vean así. Sigue en tu plan, y tomas las decisiones tu mismo. Noticia al finalizar la semana sobre un dinero que estabas esperando.

ACUARIO

Necesitas tomarte un respiro, salir a buscar nuevos rumbos, nuevos caminos, nuevos comienzos, la monotonía no es buen consejero esta semana para ti, tienes tu cabeza hecha una maraña de cosas, y te hace falta la aventura que despeja y airee tu mente. Así podrás nuevamente poner en orden tus ideas, enfocarte mejor en todo lo que quieres realizar, pues esta semana estas en una confusión con mucho trabajo pero sin ver los resultados que deseas.

PISCIS

Eres muy intuitivo y perceptivo y tu intuición te dice que algo no esta bien en tus relaciones, sentirás una traición cercana o una mentira venir, y estarás un poco acongojado, sintiendo que has sacrificado mucho a nivel familiar y emocional por esa relación y no merece que recibas esta decepción, semana emocional , emotiva y de mirar internamente hasta donde es bueno continuar con relaciones que no convienen, tanto de pareja cono de amistad o laboral.

ARIES

Aunque te sientas un poco bloqueado para tomar decisiones esta semana, llegará alguien que te hará ver la luz al final del túnel ofreciéndote una opción diferente a las que tu ves. Podrás concretar sueños y planes que estaban en el aire y eso te permitirá darte tiempo para compartir en familia y disfrutar de la compañía de tus seres queridos.

TAURO

Debes tomarte un tiempo a solas, para equilibrar tu energía y pensar en ti y en tus proceso personales, has estado ocupado de cosas externas y es momento de aquietarte un poco, entender el porque de las situaciones complicadas por las que has pasado y soltar los resentimientos que están llenando tus pensamientos, así podrás dedicarte a un proyecto, oferta laboral o inversión o negocio que se te ofrece y necesita de toda tu atención para que prospere.