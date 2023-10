Consulte aquí su horóscopo de hoy, 18 de octubre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LIBRA

Si estás en una etapa de soledad pero deseas que llegue el amor, ten paciencia porque llegará pero no de manera inmediata. Puede que sientas nostalgia por alguna persona que dejaste escapar por otra que al final no resultó ser nada importante.

ARIES

El tema laboral te está funcionando de maravilla, pero corres el riesgo de caer en la rutina. Debes hacer valer más tus iniciativas, que son las que te han encumbrado. Muestra toda tu creatividad, la valorarán mucho.

TAURO

Hoy pueden llegarte noticias de un amigo al que no ves desde hace tiempo y aunque a veces te has acordado de él, nunca te decidiste a llamarle. Ponte en contacto porque hay algo que no sabes y que te sorprenderá.

GÉMINIS

Si estás en pareja, hoy podrías sentir la tentación de tontear con alguien a quien acabas de conocer y que te ha deslumbrado. Piénsalo, podrías estropear lo que te ha costado tanto de construir a diario.

CÁNCER

Aunque quizá nunca te hayas puesto a prueba, tienes mucha capacidad y un talento innato para dirigir a un equipo, organizar el trabajo y hacer que todos tengan su misión y la desarrollen con satisfacción.

LEO

Por la noche, si tu corazón está libre, contacta a tus amigos para dar una vuelta y disfrutar de su compañía. Y si tienes pareja, es el día ideal para una cena romántica y una noche apasionada con ella.