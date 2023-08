¿Qué le depara hoy, 2 de agosto, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 2 de agosto. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LEO

Es momento de apasionarte en lo que está llegando a tu vida y, de paso, también de poner un poco más de chispa en tu relación sentimental, que últimamente parece haber caído en la rutina. Sabes cómo hacerlo sólo debes ponerlo en práctica.

ARIES

Pon a trabajar hoy tu mente, porque imaginación no te falta y puedes encontrar alguna fórmula para generar dinero extra. Tal vez tienes un hobby que podría servirte para ello. Piensa y encontrarás la solución.

TAURO

Es probable que muchas de las personas que te rodean no entiendan los pasos que das. Céntrate en lo tuyo y no permitas que te afecten sus opiniones. Quienes pretenden aconsejarte no han llegado a tu grado de evolución.

GÉMINIS

Es momento de decidir, de lanzarte, de dar el gran salto. No permitas que nadie influya en tu elección, pues no conocen los sentimientos que guardas en tu corazón. Haz caso de tu intuición y optarás por la decisión adecuada.

CÁNCER

Hoy una persona madura de tu entorno familiar te dará un consejo que te puede resultar muy útil. Procura relajarte y para ello no encontrarás mejor compañía que la de tu pareja. Sólo ella será capaz de liberarte de tanta tensión.

VIRGO

Estás viviendo un gran momento, pero esa falta de seguridad no te deja ver todo lo bueno que tienes a tu alcance. Prepárate para recibir una buena propuesta. Tendrás que demostrar tus dotes de líder.