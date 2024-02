$!¿Qué le depara hoy, 2 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

Hoy puedes recibir una llamada o un mensaje de alguien de tu pasado que dirá haberse equivocado. Seguramente no es cierto, se trata sólo de un truco para retomar la amistad. Ni caso, no te conviene en lo absoluto.

VIRGO

Hoy entrará en contacto contigo una persona de la que llevabas tiempo alejado y ahora necesita que intervengas en un problema del que tú entiendes bastante. Es una buena ocasión para recuperar esta relación.

LIBRA

En el amor, si estás intentando retener a un amor que quiere cortar, déjale que se vaya. No serías feliz como tú quieres a su lado porque no piensa como tú. No intentes llevarle a tu terreno, pues no encaja.

ESCORPIÓN

La impaciencia es muchas veces tu punto débil. Si deseas que se materialice una oportunidad de trabajo por la que has apostado y que va por buen camino, ten un poco de paciencia. El mundo no se hizo en un día.

SAGITARIO

En el trabajo podría surgir hoy una discusión con un colega. Tendrás muchas ganas de ponerle en su sitio, pero hoy no es la mejor opción. Opta por no complicar el tema, intenta mantener una buena relación laboral.

CAPRICORNIO

Si hoy estás decaído porque las cosas no salen como tú esperabas en un negocio o el trabajo, párate un momento a pensar en la finalidad de lo que quieres conseguir y en cómo hacerlo realidad.

PISCIS

Si hay un tema del pasado referente a una infidelidad que perdonaste, pero que vuelve a tu mente, hoy decídete aceptarlo con calma y serenidad, sin buscar venganza. Es pasado y ahora las cosas han cambiado mucho.