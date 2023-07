Desde hace un tiempo tu energía y tu yo interno, te están pidiendo cambios de vida, pero no has querido hacerlos, por miedo a tomar riesgos, por mantenerte en la zona de confort, por ser condescendientes con las personas a quienes piensas que si tomas decisiones radicales les harás daño. Pero lo cierto es, que el daño te lo estás haciendo tu mismo. Debes tomar las riendas de tu vida nuevamente y tomar decisiones que realmente te generen felicidad ya es justo.

Aunque sientas ataques de terceras personas, para bloquear tu camino o dañarte con palabras malintencionadas, no respondas de la misma forma, puedes defenderte, pero no ataques, y así verás como descubres el aprendizaje que te está dejando esta persona que consideras como un enemigo o que quiere hacerte daño. Ponle punto final a ese conflicto, pasa la pagina y sigue con tu camino, la soledad será buena para ti esta semana pues estarás en búsqueda de respuestas a muchas dudas que tienes en tu cabeza y que solo tu podrás definir las decisiones a tomar.

CAPRICORNIO

Es tiempo de mirarte nuevamente al espejo, pues has dejado de lado tu yo interno, y desde hace mucho tiempo no te dedicas a hablarte a ti mismo y preguntarte si estas satisfecho y feliz con lo que has logrado, o que necesitas cambiar para estarlo. Semana para renacer nuevamente replantear tu vida, dejar a tras problemas que tu mismo te cargas y que algunas veces te llegan pero no son tuyos, desapego, autoconocimiento y renacimiento son las palabras para ti esta semana.

ACUARIO

Días positivos para los que están en pareja, disfrutar en compañía de tu pareja, planear un viaje, un proyecto juntos o inversión en negocios estaría bien. Para los solteros, se les presentarán dos oportunidades en el amor y tendrán que decidir por cual te vas. La prosperidad y la abundancia están abiertas para tu camino de vida, recibirás la recompensa por tu esfuerzo.

PISCIS

Debes parar con esa guerra interna que tienes con tu pasado, sana lo que tienes que sanar y permite que lo pasado ya se quede allí sin afectar tu presente, enfócate en las nuevas oportunidades que te brinda la vida, y que muchas veces pro estar pensando en situaciones pasadas, dejas ir sin darte cuenta. Hazle caso a tu intuición, sobre todo con algunas personas quienes siempre están intentando hacerte tomar las decisiones desde lo que ellos ven y no lo que a ti te beneficia. Se precavido, piensa siempre en ti y se organizado con tus gastos estos días.

ARIES

Esta semana debes generar algunos cambios en tus hábitos de vida, para que se generen los cambios que deseas, se ven muchos movimientos y cambios energéticos en tu vida y a tu alrededor, pero también resistencia al cambio, y así no podrás avanzar en los propósitos de vida que deseas. Puedes acudir a la meditación o soledad para pensar bien y pedirle a tus guías y ángeles que te indique los cambios necesarios. ( laborales y personales).

TAURO

Se avecinan actos de generosidad que debes realizar, debes ser cauteloso con terceras personas, pues vendrán firmas de documentos y puede que si no estás atento tengas pérdidas ocasionadas como consecuencia de exceso de confianza, ya sea en inversiones de negocios, o préstamos económicos etc. Días de compartir y disfrutar de tus hobbies con amigos y familia.

GÉMINIS

Debes trabajar mucho tu parte emocional, pues esta semana estarás con muchos altibajos, un día feliz y al siguiente, con tristeza y sintiendo desolación y soledad interna, trata de trabajar el equilibrio emocional, pues de ello depende mucho tu productividad en tus labores y trabajo y en estos días tendrás mucho por hacer, para descuidarlo por tus emociones o pensamientos negativos. Inversión de dinero positiva para ti, dinero que entra a favor de tu economía.