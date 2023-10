La vida no es un camino plano, a veces es una ruta complicada pero que acaba conduciendo a tus objetivos. Cuando te llega una racha así, hay que poner todo el esfuerzo a diario para salir de ella cuanto antes porque el camino continúa. Color: Negro. No. de la semana: 3972

Es posible que lleves un tiempo pensando que estás un poco lento a la hora de trabajar o de tener una visión clara sobre ciertos temas que son importantes. Puede que sea también en parte por falta de descanso de calidad. Color: Verde. No. de la semana :1209

Pasas por un período en el que crees que nunca tendrás una oportunidad. Es una percepción equivocada. Necesitas ver hoy que tus posibilidades son muchas, pero debes poner de tu parte para detectarlas puertas que se te abren. Color: Rojo. No. de la semana: 0461

Quizá hoy tengas que cancelar un encuentro por un imprevisto. Si por este motivo tienes que pasar el día en soledad, no busques desesperadamente otra compañía. La vida a diario nos pone por el camino lo que más necesitamos. Color: Blanco. No. de la semana: 5728

Un hecho sin demasiada importancia te hará revivir hoy una situación del pasado y puede que te invada la melancolía. Lo que te conviene ahora es salir de casa. Rodéate de la gente que te valora y disfruta de las buenas energías. Color: Beige. No. de la semana: 8310

Hoy alguien podría amargarte el día con comentarios poco oportunos. Deshazte de esas “amistades” que te la hacen pasar malos ratos. Mejor acércate a la gente buena y positiva que tienes a tu alrededor, aquellos que sí se preocupan por tu bienestar. Color: Gris. No. de la semana: 6942

LIBRA

No esperes a que alguien te llame para decidirlo que vas a hacer hoy. Si te apetece salir, contacta a tus amigos y apúntate a su plan. O sugiérele a tu pareja que vayan a ese lugar que estás deseando desde hace rato, en lugar de esperar a que ella te proponga alguna actividad. Color: Verde. No. de la semana: 2853

ESCORPIÓN

Hoy quizá tengas un conflicto con alguien que tiene un punto de vista diferente del tuyo. No te pongas demasiado terco y no te creas siempre en poder de la verdad absoluta, porque te van a demostrar que en este caso estás equivocado. Color: Rojo. No. de la semana: 1045

SAGITARIO

Es hora de hacer algunos cambios en tu vida. El primero y más importante es que creas más en ti mismo. Reúnes todos los requisitos para triunfar en la vida, pero debes tener más confianza en que sabrás salir airoso de cualquier situación. Color: Rosado. No. de la semana: 6356

CAPRICORNIO

Piensa hoy mucho más en ti y no tanto en los demás. Dejas incluso de seguir tus planes sólo porque alguien te ha pedido algún favor que ni es urgente. Esto te está perjudicando más de lo que te imaginas. Color: Morado. No. de la semana: 1208

ACUARIO

Esta mañana sacúdete la pereza y aprovecha el día para hacer ejercicio. Estás desperdiciando muchas ocasiones que te permitirían estar más ágil, conservar mejor el físico e, incluso, bajar un poco de peso. Color: Dorado. No. de la semana: 2932

PISCIS

En el amor, esa persona que has conocido y que te atrae es probable que tenga sus ojos puestos en alguien más. No te hagas ilusiones, pues esa persona solo busca tu amistad. Pero recuerda que tu alma gemela está muy próxima a llegar. Color: Amarillo. No. de la semana 1343