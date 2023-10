¿Qué le depara hoy, 20 de octubre de 2023, su signo zodiacal?

VIRGO

A veces eres demasiado blando con quien no lo merece. Entre estas personas está una “amiga” a quien le dejaste algo de dinero en un momento de apuro hace ya tiempo.

Hoy mismo reclámaselo.

ESCORPIÓN

Si hoy sientes que la actitud de tu pareja es algo más fría que anteriormente, pueda que se deba a que les falta un poquitín más de pasión. Esto hace crecer el amor y también mejorar el humor en general.

SAGITARIO

Si detectas que tienes ciertas dificultades en el trabajo, puede que todo sea consecuencia de una equivocación que cometiste por falta de concentración. Dedica hoy todo el esfuerzo a recuperar tu prestigio profesional.

CAPRICORNIO

Hoy presta atención a tu economía. Es posible que hayas tenido gastos imprevistos que te han dejado sin dinero. Si no quieres pasar el resto del mes a dos velas, reorganiza tus cuentas.

ACUARIO

No culpes a los demás de las cosas negativas que te pasan y que te tienen de mal humor. Intenta suavizar un poco tu carácter porque muchas de las cosas que achacas a otros tienen su origen en este mal genio.

PISCIS

Si has roto con tu pareja y todavía te sientes enamorado, no tengas prisa en intentar una nueva relación. Espera pacientemente a que tus sentimientos cambien. Es un período de duelo inevitable que has de superar.