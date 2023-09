Conozca aquí su horóscopo de hoy, 20 de septiembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

VIRGO

Si alguien de tu pasado intenta contactarte, busca una excusa. No es precisamente lo que necesitas ahora. En el terreno sentimental, si en estos momentos estás libre, no tengas prisa. Espera a sentirte bien contigo mismo.

ARIES

Si estás conociendo a alguien en este momento, asegúrate de que lo que te cuenta sobre su vida y su situación sea cierto. Si tienes pareja, aunque la relación parece marchar sobre ruedas, fallará la comunicación.

TAURO

Tal vez no te hayas levantado del mejor humor y puede ser debido a cierto objetivo que te habías planteado. Aleja de tu mente esa obsesión por conseguir algo que todavía no está a tu alcance.

GÉMINIS

Podrías sentirte presionado por tu entorno. Has manifestado tus deseos de cambiar de empleo, emprender un viaje o dejar a tu pareja. Puede que no compartan tu parecer. No discutas.

CÁNCER

Si hoy tienes el deseo de mirar las fotos de tu expareja, de entrar a sus redes a ver qué está haciendo o cualquier cosa similar, sólo conseguirás sentir una nostalgia inútil. Mejor sal y distráete.

LEO

Si hoy tu pareja te saca de quicio recuerda que el amor que los une es más importante que cualquier diferencia. Por medio del diálogo se puede solucionar cualquier problema.