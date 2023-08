¿Qué le depara hoy, 21 de agosto, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 21 de agosto. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LEO

Si en estos momentos estás empezando a salir con alguien, recupera el sentido del humor que te caracteriza y quedará impactado. Empieza a demostrarle hoy mismo cómo eres en realidad, Leo. Hoy es un buen día para estrechar lazos.

VIRGO

Estás en un momento excelente para encontrar el lugar donde instalar ese hogar que tienes en mente desde hace tiempo. Si tienes pareja y andan buscando un hogar o mudarse a un lugar mejor, no dejes pasar este día sin revisar opciones.

LIBRA

Prueba hoy, al levantarte, salir de inmediato al parque más cercano a hacer un poco de ejercicio. Seguramente te dará mucha pereza, pero tienes que esforzarte. Deberías hacer esto a diario, o al menos tres veces por semana.

ESCORPIÓN

Sé tú mismo y no te acomodes a lo que quieren los demás. Y si tienes pareja, con mayor motivo. No dejes que sea esta persona quien tome siempre la iniciativa, hazlo tú también de vez en cuando o creerá que no tienes personalidad.

SAGITARIO

Abarcas muchas cosas y atiendes a mucha gente, pero esto no es bueno para ti. Tienes que aprender a decir “no” cuando te sientas sobrecargado. También acostúmbrate a pedir ayuda. Tenlo en cuenta, en especial en el día de hoy.

CAPRICORNIO

Acepta sin dudar hoy la propuesta de tu pareja o de la persona con quien estás saliendo en estos momentos. Será algo que te gusta mucho y que te hará muy feliz, pero además esto indica que está pendiente de tus deseos.