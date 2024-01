$!¿Qué le depara hoy, 22 de enero de 2024, su signo zodiacal?

Esta semana aparecerá alguien que necesita de tu ayuda y una mano amiga, así que no te niegues porque tienes todas las facultades para hacerlo. Hoy por ti, mañana por mí. Color: Rosado. No. de la semana: 8012

No está bien que dejes que te pisoteen solo para no perder a la persona que tienes al lado. Recuerda que el amor debe empezar por uno mismo y luego darlo a los demás. Color: Negro. No. de la semana: 6967

Si sientes que no puedes centrar tus pensamientos en tu trabajo por cuenta de tus problemas, es hora de que hagas un alto en el camino, reflexiones y ores para que Dios ponga todo en control. Color: Rojo. No. de la semana: 4430

No dejes pasar las oportunidades que te da la vida por culpa de tu falta de madurez. Es momento de enfrentar la vida con seriedad y, sobre todo, sin pasar por encima de nadie. Color: Beige. No. de la semana: 7216

VIRGO

Si te das cuenta que esa persona que te gusta no conviene por su estilo de vida y manera de tratar a las personas, lo mejor que puedes hacer es alejarte de ella y no insistir en ello. Color: Naranja.

No. de la semana: 5377

LIBRA

Es momento de desintoxicar tu organismo aumentando el consumo de agua, frutas y verduras. Bájale a los fritos, el azúcar y las harinas para que logres cumplir tu meta. Color: Verde. No. de la semana: 1111

ESCORPIÓN

Una caminada diaria de una hora te ayudará a reflexionar, pero sobre todo es una actividad física que no requiere de mucho esfuerzo y sí beneficiará a tu salud. Color: Rosado. No. de la semana: 0348

SAGITARIO

No tienes que imitar a nadie; al contrario, debes buscar la manera de ser auténtico y mostrar tus mejores cualidades. Vales mucho, pero por compararte con otros no te das cuenta de ello. Color: Gris. No. de la semana: 7906

ACUARIO

Eres bastante analítico y eso está bien; no obstante, recuerda que no tienes la verdad absoluta y nadie es perfecto. No seas tan duro con las personas que te rodean, tú también eres humano. Color: Café. No. de la semana: 2400

PISCIS

No tienes que dudar de tus capacidades; al contrario, debes ampliar tus conocimientos para que a la hora de exponer tus ideas no dudes ni te derrumbes cuando te cuestionen. Color: Azul. No. de la semana: 1455