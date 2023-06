Una persona a quien hace poco conociste y que te caía bien podría mostrarse hoy tal y como es y darte una sorpresa desagradable. Tal vez descubras que no ha sido sincera o que sus intenciones no están bien intencionadas.

Esa persona que desde hace un tiempo está a tu lado te reclamará un poco más de atención y razones no le faltan. Hoy procura hacerle un hueco en tu apretada agenda, así andes apretado de tiempo. Si te interesa de verdad préstale más atención o podrías sufrir un disgusto.

C ÁNCER

LIBRA

Estás notando hoy que a diario se producen cambios en tu vida, aunque a veces son casi imperceptibles. Esto te crea cierta ansiedad, pues temes los resultados de cara al futuro. Puedes estar bien tranquilo, serán muy positivos para ti.

ESCORPIÓN

Pregúntate quién es la persona con quien te ves en el futuro y qué concepto tienes de la felicidad. En la respuesta hallarás el camino a seguir. Empieza hoy mismo a alejarte de las personas que no convienen y sigue tu camino.

SAGITARIO

Puedes estar bien tranquilo con respecto a la persona que está junto a ti. Te ama sinceramente y sólo busca tener tu cariño y comprensión a diario, aunque tú creas que sus sentimientos no son tan profundos como deberían.

CAPRICORNIO

Si pasas un momento delicado con tu pareja por algo que tú has hecho que no le ha sentado bien, no dejes que se aleje ni que la falta de comunicación enfríe las cosas. Explícale tus motivos y lo comprenderá.

ACUARIO

En el amor, estás algo indeciso con esa persona a la que estás conociendo, pero es más por temor a que no salga bien que otra cosa. Quizá te estás perdiendo una buena opción. Intenta conocerle un poco más.

PISCIS

En estos momentos tu energía está un poco baja y si sigues por este camino podría repercutir en tu estado físico. No te lo puedes permitir, porque si no estás fuerte, no podrás conseguir tus objetivos.