$!¿Qué le depara hoy, 23 de abril, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 23 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

TAURO

Iniciarás la semana con conflictos, y problemas, por lo que estarás un poco angustiado. Pero tu eres una persona muy fuerte y fácilmente te repones de ellos, por lo que en mitad de semana ya tendrás la solución en tus manos, y la forma de salir adelante con tus planes. Aprovecha las herramientas que Dios te da y utiliza esa magia que llevas dentro para tu beneficio y en beneficio de otros.

ARIES

Aunque tienes unos días de noticias negativas y sientes que te derrumbas, debes dar gracias a Dios por la situación positiva en la que te encuentras, tienes la posibilidad de tener independencia económica y no es fácil en esta época, así que trabaja la bondad y generosidad, no te lamentes ni obsesiones con lo que quisieras y no tienes, y se agradecido con lo que posees.

GÉMINIS

Tienes una intuición muy grande, te gusta conocer y estudiar sobre la parte espiritual y eso debes trabajarlo esta semana para ese renacer que estás buscando, es hora de comenzar a sembrar un nuevo plan acorde a lo que realmente te hace feliz, ya sea como hobby inicialmente, pero te llenara de luz interior y te potencializa la energía que necesitas, pues estas bajo de defensas últimamente.

CÁNCER

Vendrá un duelo esta semana que deberás tomar con mucha fortaleza, la noticia será de parte de un amigo, y eso te pondrá en una situación de mantenerte a la defensiva con toda esta situación actual. Recuerda todo lo bueno y positivo que es trabajar en equipo, y aunque debes tener cuidado de tu salud, no debes ponerte al extremo de no tener contacto con nadie. Llegará una ayuda de una migo respecto a una situación que requiere de tu atención económica ya.

LEO

Vendrán una consecución de situaciones que aunque parezcan casualidades están previstas para cambiar la forma con estas viendo las cosas, pues es momento de dejar el pasado atrás y cerrar esa puerta que te trae tristeza y preocupación. Tu tienes todas las herramientas para hacer lo que desees para tu futuro. Debes ser sabio y utilizarlas a tu favor (pensamientos, sentimiento e intención).

VIRGO

Esta semana te enterarás de una situación escondida con tu pareja o una persona muy cercana y especial para ti, y lo que sentirás como traición y eso te tendrá los pelos de punta, sin embargo en cualquier caso, es mejor conocer la verdad que estar bajo una mentira disfrazada, esa situación te obligará a tomar decisiones definitivas en tu vida y cambiar el rumbo actual.