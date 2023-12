$!¿Qué le depara hoy, 23 de diciembre de 2023, su signo zodiacal? Descubra qué le depara hoy el día en cuanto a amor, dinero y salud.

Bufoni describió la decisión de no participar en los Juegos Olímpicos de París 2024 como “una de las decisiones más difíciles de mi carrera”. Foto tomada de redes socilaes/VANGUARDIA

VIRGO

Empieza a alimentarte más saludable. Hasta Navidad, recupera el consumo de frutas y verduras. No se trata sólo del aspecto físico, sino de la salud de tu organismo.

LIBRA

Empieza a empacar esa ropa de otras temporadas que ya no vas a usar y llévalas a reciclar o véndelas. Puedes obtener un buen dinero para darte algún capricho.

ESCORPIÓN

Pon todo tu interés en recargar las pilas. Deja de preocuparte por lo que tienes que hacer antes de que llegue Navidad. No planifiques demasiado, te irá mejor ir sobre la marcha.

SAGITARIO

Presta atención a las personas que tienes alrededor, alguien que no pertenece a tu círculo puede intentar sacarte dinero. Se te acercarán lobos disfrazados de corderos.

ACUARIO

Te sientes intranquilo por si tus ingresos alcanzarán a todo lo que necesitas para estas Fiestas. Esto te crea un poco de caos. Si lo quieres evitar, deja de pensar en todo al mismo tiempo.

PISCIS

Es importante que elijas una actividad física que no te aburra. Pagar en el gimnasio para no ir, no funciona, tampoco quedar con los amigos para salir en bici en una sola ocasión.

