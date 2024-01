$!¿Qué le depara hoy, 23 de enero de 2024, su signo zodiacal?

Si llevas algún tiempo solo, pensando a diario en lo que podía haber sido y no fue, ya es hora de que veas que hay más gente en el mundo. ¡Sal y descubre lo que te estás perdiendo!

Quizá te sientas lejano a todos, deseando estar en soledad. No te preocupes, a veces sienta bien estar solo para poner en orden las ideas. Busca ese espacio en un entorno lleno de naturaleza.

En el terreno sentimental, tienes más de una oportunidad para ser feliz, sólo hace falta que no seas tan cabezón y quieras tener aquello que note corresponde. ¡Arriba ese ánimo!

VIRGO

Hoy podrías sentirte desconcertado porque estás pasando por un ciclo de dudas sobre tu profesión o tu trabajo. Es completamente normal que te replantees a diario ciertas cosas.

LIBRA

Hoy podría surgir una bronca con tu pareja. Si te sientes muy enojado, antes de perder el control, sal a dar una vuelta hasta que te calmes. Utiliza este truco a diario si es necesario.

ESCORPIÓN

Si hoy recibes una propuesta para asistir a una fiesta o reunión de amigos, ¡acéptala con los ojos cerrados! Te conviene más de lo que te imaginas.

SAGITARIO

Hoy puedes vivir un día bastante incómodo porque hiciste una confidencia a alguien en quien confiabas y ha divulgado tu secreto. No te dejes llevar por la ira e investiga qué pasó.

CAPRICORNIO

Hoy una persona a la que no conoces demasiado te hará una oferta que supone un aumento de ingresos. No la aceptes, aunque sea muy tentadora ahora mismo no te conviene.

PISCIS

Necesitas ser más comprensivo con tu pareja, quien ha despertado en ti celos con amistades que ha conocido recientemente. No te dejes arrastrar por los fantasmas del pasado.