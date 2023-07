Conozca aquí su horóscopo de hoy, 23 de julio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

CÁNCER

Deja de echarte encima cargas que no te corresponden o que no son tuyas, en responsabilidades ajenas o comprometerte a solucionar problemas de otros. Eso te desgasta y te rezaga de tus metas. Se viene un acuerdo o noticia que te trae una ganancia ocasional en un grupo de personas, puede ser herencia familiar, o juego de azar en la que celebrarás ese dinero que te llega. Ayudarás a alguien de tu familia y te sentirás satisfecho al hacerlo.

LEO

Inicias la semana con una noticia positiva respecto a un proyecto que estabas trabajando hace 8 meses o semanas atrás, ya sea búsqueda de trabajo o finalización de un proyecto. Estarás pendiente y resolviendo un compromiso adquirido con amor hace un tiempo. Estarás bajo de energía y no duermes lo suficiente, necesitas un alto y descansar lo requerido pues de lo contrario te enfermarás. No te desveles, medita y renueva tu energía.

VIRGO

Se moverá la parte espiritual y recibirás un mensaje que te habla de la necesidad de acercamiento de la parte espiritual, tus guías, Dios, y los ángeles. Con esto recibirás el equilibrio que buscas en tu vida. Te llegará en la parte amorosa una tentación para las personas que están en pareja , de mucho cuidado, pues terceras personas pueden entrar en tu relación y podría llegar a terminar tu relación actual, para los solteros estarán disfrutando las relaciones de pareja, aventuras amorosos, romances furtivos o cama de amor.

LIBRA

Semana para trabajar el autoconocimiento, mírate al espejo y mira hacia adentro, si realmente haces las cosas porque las deseas, o las haces por hacer feliz a los demás, tu familia, la sociedad o lo que quieres proyectar sin que sea lo que a ti te hace feliz. Es momento de buscar tu propósito de vida y buscar tu felicidad, así serás próspero y productivo. Te sentirás juzgado, pero debes liberarte de los comentarios de terceros.

ESCORPIÓN

Eres muy fuerte para enfrentar muchos retos en la vida, pero en la parte emocional también te juega una mala pasada esta semana, pues podrás solucionar una tormenta que te agobiaba, pero hay una situación emocional que no has logrado solucionar, se compasivo contigo mismo, no te des látigo siempre, con el tiempo habrá una noticia que te hará descansar de esta situación. Te llegan dos opciones de viaje, uno de diversión y otro para generar dinero a futuro.

SAGITARIO

Estarás preocupado por la parte económica, pues los recursos se te están terminando y estarás estresado, pero todo lo que sube baja y lo que toca fondo, tiende a subir, no te preocupes, pero debes tomar riesgos y salir de la zona de confort, debes dejar de hacer lo que haces, se te hará una oferta pero tendrás que desplazarte ya sea de casa o trabajo. Noticia de un bebe a la familia y traerá prosperidad y abundancia, celebración de esta nueva llegada.