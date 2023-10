Consulte aquí su horóscopo de hoy, 23 de octubre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LIBRA

Presta hoy atención a lo que se habla a tu alrededor, porque te enterarás de algún proyecto en el que quieres hacer parte. Se trata de un asunto que requiere de ingenio e ideas novedosas, como las tuyas.

ARIES

Ese proyecto que tienes en mente podría convertirse en algo con mucho futuro. Si lo que te frena es que no tienes medios para llevarlo a cabo, empieza desde hoy mismo a buscar la financiación que necesitas.

TAURO

Hay alguien que suspira a diario por un gesto tuyo que le indique que tienes algún interés. Es probable que ya hayas reparado en esta persona y también estés esperando a que te diga algo. Toma la iniciativa.

GÉMINIS

Te queda mucho camino por recorrer, así que libérate de los miedos y sigue adelante. También tienes una buena oportunidad para ser feliz. Necesitas verlo antes de que el tren pase de largo.

CÁNCER

Hoy no es buen día para aquellos temas que se refieren a tratos comerciales y negocios, pues no están bien aspectados. Rechaza cualquier propuesta hoy sin dudarlo, pues no te convendrá.

LEO

Si estás en pareja te darás cuenta de que has hecho una buena elección, y si estás libre no esperes más para darte la oportunidad de probar con esa nueva persona que conociste.