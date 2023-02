Consulte aquí su horóscopo de hoy, 25 de febrero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

PISCIS

Si estás libre de compromisos en este momento, no andes a diario en busca de tu media naranja, el amor aparecerá solo y en el lugar que menos te lo imaginas. ¡Sé paciente!

ARIES

Una persona que reúne todas las cualidades que buscas está muy cerca de aparecer en tu vida, y te va a causar gran impacto. Prepárate hoy para recibirla porque va a llegar de un momento a otro.

TAURO

En el aspecto económico, has lo posible por ahorrar. No es momento de gastar en exceso o en lujos. No despilfarres porque más adelante necesitarás el dinero para algo muy importante.

GÉMINIS

En el amor, si crees que tu relación puede mejorar, habla con tu pareja, cuéntale lo que necesitas y lo que esperas de ella. Abrirse a la comunicación es necesario para mejorar las cosas.

CÁNCER

Esta mañana te sentirás genial y podrás preparar con ilusión este fin de semana que comienza. Lo tienes todo a tu favor para que las cosas marchen a la perfección, ¡aprovéchalo!

LEO

Con tantos frentes que tienes que atender, quizá dejas de lado a tu familia y amigos más cercanos, que siempre están ahí para lo que sea. Organízate bien y habrá tiempo para todo.