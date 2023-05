Consulte aquí su horóscopo de hoy, 25 de mayo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Hoy puedes encontrarte con una situación que requiere que tomes la iniciativa. No tengas miedo a equivocarte, porque probablemente no será así, y aunque lo fuera, los tropiezos sirven para avanzar. El mundo no se ha detenido, es sólo tu percepción.

ARIES

Piensa que la vida, tarde o temprano, nos trae lo que merecemos. Tú has hecho muchas cosas positivas por mucha gente, pero eres un poco egocéntrico y a veces puedes herir a la gente sin darte cuenta. ¡Pilas!

TAURO

Estás atravesando una etapa muy buena y sana mentalmente hablando, y deberías aprovechar más esta circunstancia. Tienes ideas claras y estás dejando atrás cosas que arrastrabas por la vida como un lastre.

CÁNCER

Tienes una gran oportunidad ante ti en el terreno profesional. Deberás tomar una decisión y estarás tentado a dejar que otros lo hagan por ti. ¡No lo hagas! Toma la iniciativa y recuperarás el respeto de quienes te rodean.

LEO

En el amor, quizá te estés planteando no proseguir con una relación que a diario se te va haciendo rutinaria e incluso pesada. Si es así, no desaparezcas sin más, habla y con buenas palabras cuéntale a esa persona tus motivos.

VIRGO

Muy buen día para las parejas, porque hoy se prepara un anochecer romántico bajo el influjo del cuarto creciente de la Luna. Estaría bien que sorprendieras a la persona amada con algo hecho por ti o pensando muy bien en sus ilusiones.