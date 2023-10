¿Qué le depara hoy, 25 de octubre de 2023, su signo zodiacal?

Te has extralimitado asumiendo responsabilidades, y lo que has conseguido es acumular un montón de estrés para poder cumplir con todo. Lo has conseguido pero tal vez estás pagando un precio demasiado alto.

VIRGO

Hoy es probable que no te sientas feliz por algo que no tienes, que no has podido conseguir. Esta es una forma equivocada de plantearte las cosas y no te ayudará a alcanzarlas. Espera pacientemente mientras trabajas y te esfuerzas.

ESCORPIÓN

Si hoy un amigo cercano, en el que tienes depositada tu confianza, mete la pata y sin querer se va de lengua larga con un tema que te incumbe, no lo tomes como una traición ni te enfades con él.

SAGITARIO

En el ámbito sentimental, si actualmente estás solo, en lugar de lamentarte por ello disfruta de las ventajas de esa situación, salir donde quieres y con quien desees. Has las cosas que te gusten.

CAPRICORNIO

En el terreno sentimental, si estás empezando a salir con alguien y te sientes cada vez más enamorado, controla tus deseos de avanzar y no le exijas cosas que se darán más adelante.

ACUARIO

En el amor, pon un toque de sorpresa y diversión en tu relación. Necesitas romper la rutina y pasar tiempo a solas con tu pareja. Tu relación funciona mejor de lo que cabría esperar, es todo un éxito, considéralo así.

PISCIS

El amor va cambiando, con el paso del tiempo atraviesa diferentes etapas, pero lo importante es que los sentimientos sigan intactos y que se mantenga la pasión. No te angusties porque en tu caso todo marcha sobre ruedas.