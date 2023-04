Consulte aquí su horóscopo de hoy, 26 de abril. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

TAURO

Si tienes algún negocio entre manos o estás al frente de un comercio, hoy será una magnífica jornada para las ventas y para cerrar ciertos acuerdos. Te pueden traer muchos beneficios en el futuro, así que lánzate con toda al ruedo.

PISCIS

Tendrás hoy un día agitado en el trabajo. Es probable que tengas un conflicto con un compañero con el que no conectas. Si no quieres salir perjudicado, salte por la tangente. No te sirve de nada entrar en discusiones.

ARIES

Siempre estás dispuesto a colaborar en lo que sea, pero ahora quizá tengas poco tiempo o no te sientas tan animado como de costumbre para hacer esfuerzos extra. Hoy no te comprometas a hacer nada porque luego no podrás cumplir con tu palabra.

GÉMINIS

Estás muy cómodo y feliz al lado de la persona que has elegido, pero deberías decírselo con más frecuencia porque quizá se siente un poco marginado. Si estás soltero, ten más confianza hoy en tu gran poder de seducción.

CÁNCER

Trasnochar entre semana no te sienta nada bien y hoy probablemente lo podrás comprobar si es que saliste anoche. El cansancio que arrastras a diario podría jugarte una mala pasada. Procura despejarte bien antes de acudir al trabajo.

LEO

Si tienes el corazón libre, los astros tienen preparado un camino nuevo para ti en el amor. Prepárate porque se trata de algo diferente a lo que has vivido hasta ahora, pero que te va a encantar. Sé muy feliz en esta nueva etapa.