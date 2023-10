¿Qué le depara hoy, 26 de octubre de 2023, su signo zodiacal?

VIRGO

Si aún no tienes pareja, tu soledad está llegando a su fin, sobre todo si por fin dejarás de pensar en ese amor que no pudo ser. No existen los amores imposibles, si no cuajó es que no era para ti y no hubieses sido feliz a su lado.

ESCORPIÓN

En tu pareja encontrarás la paz y la estabilidad que ahora necesitas. No te olvides de agradecérselo. Una buena ocasión la tendrás con el próximo puente festivo. ¡Prepárale una sorpresa!

SAGITARIO

Una persona cercana te dará un consejo. Acéptalo porque te dirá algo importante y que resulta muy efectivo. Ponlo en práctica y dentro de poco sentirás que todo empieza a fluir mejor.

CAPRICORNIO

En tu vida sentimental hay una amenaza a diario y son tus celos, porque siempre estás pensando qué debe estar haciendo tu pareja cuando no están juntos. Los celos son la tumba del amor.

ACUARIO

Recuerda que construir tu prestigio, ampliar tus conocimientos y que se te reconozca, requiere de tiempo. En el amor igual, es un compromiso más sólido que requiere de tiempo, contacto diario y elegir a la persona correcta.

PISCIS

Después de muchos días con nervios y ansiedad en el trabajo, hoy por fin verás tus deseos hechos realidad. Tendrás el reconocimiento de tus superiores y tus compañeros te demostrarán su aprecio por algo que resolviste.