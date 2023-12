$!¿Qué le depara hoy, 27 de diciembre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 27 de diciembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LEO

Hoy una persona muy querida te traerá noticias de alguien de tu pasado. Si no quieres recordar esa etapa has oídos sordos. Has lo posible para borrar de tu presente lo que te resulte negativo.

ARIES

Modera tus gastos, Aries, y recuerda que lo más caro no es siempre lo más acertado. Guarda tu dinero para las rebajas y ahí sí que te va a rendir lo que tienes presupuestado.

TAURO

Recuerda que las mejores relaciones sentimentales son aquellas que pasan por distintas etapas antes de formalizarse. No tengas prisa y vive el presente al máximo.

GÉMINIS

Estos días en los que pasamos mucho tiempo de convivencia familiar suelen ser complicados. Para evitar roces y discusiones deberías aflojar un poco en el control de las personas.

CÁNCER

Céntrate en tus temas profesionales, Cáncer, ya que de ellos depende tu bienestar. Tienes a diario un amor en la puerta pero tú te empeñas en mantenerla cerrada.

VIRGO

Si estás empezando a preparar tu lista de buenos propósitos para este 2024, de paso que vas anotando, incorpora desde ya a tu vida todo aquello que resulte importante.