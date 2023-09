Está bien que quieras despejarte, pero no caigas en un exceso. No trasnoches con tus amigos porque arrastrarás toda la semana sueño y cansancio. Sería muy buena idea acostarte antes de lo que tienes por costumbre a diario.

Vigila lo que se refiere a tus asuntos porque alguien se quiere aprovechar de ti. No estás viendo a quien se te acerca con malas intenciones y luego lo tendrás que lamentar. Has caso de tu intuición.

Cuando algo se tuerce no siempre es bueno presionar o forzarlas cosas para que se solucionen. Si hoy te surge algún problema será mejor que dejes que el tiempo se encargue de resolverlo. Dejar fluir los acontecimientos no siempre es una buena opción, pero en este caso es lo más adecuado.

VIRGO

Estás en un momento crucial de tu vida y, según el camino que decidas tomar, cambiará por completo tu futuro. Reflexiona y toma la decisión sin miedo. Si las cosas no te salen como esperas, siempre tendrás la oportunidad de modificar el camino.

ESCORPIÓN

En el terreno amoroso, no estés preocupado porque últimamente te la pasas peleando con tu pareja sentimental. Es normal tener algunas discusiones, lo importante es que los sentimientos se mantengan intactos y haya respeto.

SAGITARIO

Si no te atreves a descubrir qué piensa esa persona que te gusta y que consideras imposible, tú mismo te estás bloqueando el camino. Intenta un acercamiento y recuerda que los amores imposibles no existen. Quizá te lleves una sorpresa.

CAPRICORNIO

Estás empezando a obsesionarte con una persona que no parece interesada en ti. Has hoy un último intento y si no da resultado, empieza a mirar hacia otra parte. Tú vales demasiado, no lo olvides.

ACUARIO

Últimamente estás muy exigente, quieres que se haga lo que tú dices y estás dedicado a controlar a la persona que está contigo porque sientes celos. Si sigues por este camino puedes acabar quedándote solo.

PISCIS

Si tienes una bronca con tus superiores por un error que cometiste, no te pongas a la defensiva. Es mejor reconocer con humildad que te has equivocado y, de paso, expresarla buena disposición que tienes para remediarlos asuntos.