$!¿Qué le depara hoy, 28 de enero de 2024, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 28 de enero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ACUARIO

Has tenido pensamientos cambiantes y la energía ha estado muy revuelta para ti, esta semana debes finiquitar asuntos familiares, organizar tus finanzas y programar tus proyectos futuros. Debes balancear tus emociones para que no te roben la energía que necesitas para todo lo que viene. Sorpresa positiva en un dinero que te entra y no lo esperabas.

ARIES

Estarás sintiéndote cansado emocional y físicamente, sentirás bloqueos en tu energía y que no ves la solución o la manera de actuar, debes trabajar una limpieza energética, que puedes hacer con el agua y la sal y al descargar tu energía podrás nuevamente ver con más lucidez el panorama. Te viene bien un viaje de aventura para recobrar energías e iniciar ese nuevo proyecto o plan que tienes en mente.

TAURO

Estarás apagando incendios de problemas que te abruman por estos días, y algunos conflictos que debes resolver con compañeros de trabajo o amigos, conviene aislarte para calmarte y poder ver la solución más fácil. Tendrás una invitación romántica y estarás compartiendo copas con una persona especial. Se vendrán oportunidades, debes estar atento y no dejarlas pasar por estar centrado en los demás.

GÉMINIS

Días de sueños e ilusiones, tu mente vuela y estarás proyectándote en tierras lejanas. Los sueños sin acción son ilusión, así que ponte a trabajar sobre ese proyecto pues puede que sea una visión posible de tu futuro. Organizarás un encuentro de amigos o familia y estarás en una reunión amena. Te llegará una noticia esperada en la parte económica.

CÁNCER

Los excesos te llevarán al cansancio extremo, conviene descansar y no forzar tu cuerpo. La rueda de la fortuna gira a tu favor, se viene un triunfo en un plan tuyo, saldrás a conquistar un sueño con buenos prospectos de ganancias económicas. Estás cansado de ver cómo los demás hacen dinero con proyectos que fueron tus ideas, y es momento de atreverte a trabajar por ti mismo.

LEO

Es momento de equilibrar tu vida, te has concentrado mucho en tu trabajo y has descuidado tu parte personal, debes darte tiempo de descansar y aislarte. Si puedes planea un viaje solo y reorganiza tus ideas y propósitos, es conveniente revisar la forma como estas llevando a cabo tus planes, los cambios te vendrán bien.