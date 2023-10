Te estás dando muy duro con cosas que has hecho y de las que piensas que podrán venir graves consecuencias. Tranquilo, esto te servirá para madurar, bajar la cabeza y aprender a pedir perdón.

No está bien comer de más, pues tu organismo podría pasarte más adelante una cuenta de cobro. Recuerda hacer las pausas necesarias para alimentarte bien, despacio y balanceadamente.

La única manera de poder ayudar a los demás será manteniendo la fortaleza y la calma; de lo contrario, no podrás pensar con cabeza fría y cometerás errores que empeorarán aún más las cosas.

VIRGO

Para de sentirte melancólico, pero desde hace un tiempo te estás preguntando por qué dejaste escapar aquella oportunidad en el pasado. Ya es demasiado tarde para lamentarse.

LIBRA

Has tenido unos días un poco estresantes y llenos de trabajo, pero ten paciencia, pues este fin de semana podrás recargarte de energía para retomar con la mejor actitud.

SAGITARIO

Hoy será uno de esos días en los que sentirás la necesidad de estar a solas por un largo tiempo y mucha gente te cuestionará, pero no está mal, al contrario, es una gran idea.

CAPRICORNIO

Estás a punto de culminar un proyecto por el que vienes trabajando desde hace mucho tiempo y el resultado te llenará de orgullo. Muy pronto llegará la hora de celebrar.

ACUARIO

Es momento de asumir la responsabilidad de algunas cosas que has hecho últimamente y que te han traído problemas, eso te brindará una sensación importante de libertad.

PISCIS

Tu cuerpo empezará a darte alertas con respecto a tu salud y esto pasa porque estás pasando por un momento delicado, al cual no has querido darle importancia. Has una pausa y asiste al médico.