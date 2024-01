$!¿Qué le depara hoy, 29 de enero de 2024, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 29 de enero. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ACUARIO

Hay amistades que por más que las quieras estás obligado a dejarlas, pues sabes que andan en malos pasos y tarde o temprano te terminarán involucrando. Es mejor dar un paso al costado antes de que sea tarde.

ARIES

Es momento de tomarte las cosas con calma, por querer resolver mil asuntos al tiempo no avanzarás y podrías enfermarte. Empieza por los asuntos más pequeños y verás cómo se aligera tu carga.

TAURO

Es noticia que estabas esperando desde hace tiempo podría llegar en el transcurso de la otra semana. Debes prepararte para asumir este nuevo reto con madurez y profesionalismo.

GÉMINIS

No permitas que nadie juegue con tu mente para que termines tomando decisiones que no tenías planeadas. Debes tener el criterio para decir no o podrías tener inconvenientes.

CÁNCER

Debes aprender a ser sincero con las personas y no jugar con sus sentimientos, pues más adelante pagarás las consecuencias. No antepongas los intereses materiales por encima del amor.

LEO

No está bien que generes conflictos con tus compañeros. Si tienes que decirle a alguien algo que te molesta, díselo de frente y no lo comuniques a terceros, podrían meterte en líos.