Conozca aquí su horóscopo de hoy, 29 de mayo. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

GÉMINIS

Tienes hoy algo muy importante entre manos que te está inquietando y que te conviene terminar porque lo has ido arrastrando a diario. Quizá tengas que aplazar un poco esa reunión de amigos o de parientes que tenías prevista esta semana.

CÁNCER

A veces te muestras demasiado inseguro y te cuesta ver el camino que debes tomar. Cuando esto te pase, no tengas reparo en pedir ayuda a la gente de tu confianza, que conoce lo que estás viviendo y tu forma de pensar.

LEO

Hoy podrías encontrarte con alguien que te desafiará en un tema que tú conoces bien. Defiende tus conocimientos y tus ideas. Hazlo convencido de que llevas la razón y todo saldrá a pedir de boca. No te dejes intimidar por nadie.

VIRGO

Si has sufrido alguna decepción amorosa recientemente, no te hará ningún bien recrear lo que hiciste mal, tú mismo te impides ser feliz de nuevo. Esto te está frenando a diario y darle tantas vueltas no te ayuda en lo absoluto para recomenzar.

LIBRA

Si hoy sientes ganas de llorar por algo que te ha sucedido, por algún problema que te aqueja a diario, o porque te sientes melancólico, no te reprimas y deja que las lágrimas fluyan. Es una buena manera de liberar tensiones.

ESCORPIÓN

Crees que todo tiempo pasado fue mejor y no te paras a ver todo lo que tienes en el presente. Tal vez te esté costando más alcanzar tus objetivos, pero es que también son más ambiciosos que antes. No pares de luchar, pero tampoco te presiones.