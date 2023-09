¿Qué le depara hoy, 29 de septiembre de 2023, su signo zodiacal?

Consulte aquí su horóscopo de hoy, 29 de septiembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LIBRA

Estás en un momento muy bueno para el amor en general, en especial si llevas ya algún tiempo de relación de pareja. También hoy puede ser un buen día para comprometerse, hablar de boda o dar un paso más en la relación. Tómate las cosas más en serio.

ARIES

A diario no mientas, no tergiverses la información y no manipules o al final nadie te creerá y mucho menos te tomarán en serio. Además, tu pareja podría enfadarse un montón y razones tendría para ello.

TAURO

Es buen momento para explorar por internet temas de tu interés o apuntarte a un curso, un taller virtual, o a cualquier otra actividad que te permita a diario descubrir nuevas facetas de tu profesión y actualizarte, emprendedor Tauro.

GÉMINIS

A primera hora del día te darán ganas de volver a meterte en la cama. Te espera un día intenso, con muchas cosas para hacer y bastante complicado. Pero de ese esfuerzo saldrá la inspiración para mejorar muchos aspectos de tu trabajo.

CÁNCER

Hoy deberías bajarte de tu podio y prestar oídos a lo que te dice una persona muy experta y muy inteligente que tiene o tuvo un trabajo muy similar al tuyo. Sé humilde y pide asesoría.

LEO

Hoy tendrás un día relajado. Tu ánimo está ahora más sereno y esto es muy positivo porque te estás concediendo más tiempo para reflexionar. Esta es una buena forma de cometer menos errores y también de reaccionar con mayor serenidad.