$!¿Qué le depara hoy, 3 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

Aunque tu vida esté funcionando correctamente, hoy es un día raro, déjalo pasar sin tomar iniciativas. Ve resolviendo sobre la marcha. Toma bebidas relajantes y no te dejes alterar.

Hoy puedes tener noticias de una persona que no esperabas y que está enfadada contigo. Es por un rumor que tú ayudaste a propagar. No busque excusas, cuenta la verdad.

VIRGO

Si tienes el corazón libre y en perspectiva una primera cita, no te agobies pensando en cómo actuarás. Sé tú mismo y muéstrate tal cual eres, cuanto más natural y sencillo, mejor.

LIBRA

Quizá sientas alguna molestia física, es fruto de la tensión que atraviesas. Un masaje con aceites esenciales te ayudará a mejorar la musculatura y también a relajarte.

ESCORPIÓN

Te espera un buen día con tu pareja, aunque puede que te alteres si te cuenta algo que no sabías. No te lo tomes como si fuera una tragedia, porque ya no tiene ninguna importancia.

SAGITARIO

No te preocupes si ves que ese proyecto que tienes en mente todavía no es posible llevarlo a cabo. Revisa tus ideas, toma notas, averigua, explora y sigue trabajando en él.

CAPRICORNIO

Hoy se abrirán muchas puertas si vienes dando pasos para buscar trabajo. Ponte a enviar tu hoja de vida. Los resultados no tardarán en llegar.

PISCIS

Hoy podrías verte en una situación que te servirá de aprendizaje. Si estabas empezando a salir con alguien, puede que notes cierto alejamiento. Es a causa de tu desapego.