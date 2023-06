Si hoy encuentras en el teléfono una llamada perdida o un mensaje de un amigo, no lo ignores, quizá tiene un problema y te está necesitando. El mejor momento del día será con tu pareja.

No te preocupes por lo que piensan los demás de ti. Tú sabes que los chismes abundan y que te has ganado las cosas con mucho esfuerzo. Pasa por alto los comentarios de envidiosos.

En el amor, si tienes pareja y se te ha pasado por la cabeza por estos días la posibilidad de aumentar la familia, ten en cuenta que ahora no es el momento más apropiado. Espera a que tu estabilidad económica mejore.

LIBRA

Un contratiempo en el trabajo te hará poner hoy de mal humor. Alguien que está por encima de ti te hará una crítica constructiva, que no debes tomar como algo personal, sino como un consejo.

ESCORPIÓN

Una persona de tu entorno está distanciada por algo que tú has dicho y que no le ha sentado bien. Si te has dado cuenta de ello y crees que te pasaste de la raya, llámala y discúlpate.

SAGITARIO

Hace mucho tiempo estabas deseando conocer a una persona. Hoy tendrás esta oportunidad, pero seguramente te llevarás una decepción porque no es como te habías imaginado.

CAPRICORNIO

Si hoy te ofrecen un nuevo empleo piensa primero que las oportunidades no esperan ni pasan seguido. Analízalo a fondo antes de decidir, no vaya a ser que luego te arrepientas.

ACUARIO

Has algo bonito por la persona que quieres, propicia el momento para que te diga algo que te encantará oír. Si llevas bien este amor, será para toda la vida.

PISCIS

Si tienes una relación, avanza hacia un futuro feliz. Si todavía estás libre, hoy una persona se mostrará pendiente de ti. Si el problema es que ni te gusta ni quieres nada, no le hagas perder el tiempo.