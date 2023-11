¿Qué le depara hoy, 3 de noviembre de 2023, su signo zodiacal?

Hoy conocerás a alguien nuevo si aceptas la propuesta que te harán de salir de noche. La pasarás muy bien, pero no te hagas muchas ilusiones, pues no tiene pinta de ser algo estable.

Si hoy un amigo o conocido te ofrece participar en un negocio, entrar a formar parte de una sociedad o hacer un trato comercial, dale una buena excusa y no aceptes la propuesta. ¡No te conviene!

En el ámbito sentimental, hoy una conversación con tu pareja puede provocar que alguno de los dos se sienta herido. A veces no gusta oír la verdad, pero cuando la asumes te quitas un gran peso de encima.

Soñar con estrellas en un cielo limpio y hermoso anuncia buena salud, paz interior y un porvenir positivo. No obstante, si aparecen partes nubladas y algunas estrellas rojas, entonces es todo lo contrario. Pexels / VANGUARDIA

El amor no es una prioridad en tu vida en este momento. Estás un poco indiferente con este tema, pero hoy llegará alguien a tu vida que despertará tu interés. Tus perspectivas cambiarán en un abrir y cerrar de ojos.

VIRGO

Hoy quizá te enterarás que no te han seleccionado para un trabajo en el que tenías depositadas grandes esperanzas. No te vengas abajo porque surgirán otras ocasiones, posiblemente mejores.

LIBRA

En el ámbito sentimental, no es que tu pareja no te quiera o esté distante, lo que pasa es que está llena de trabajo y bastante agotada. No le presiones, sé más comprensivo y apóyale.

SAGITARIO

Si hoy alguien de tu entorno laboral te hace un comentario sobre algo que no haces bien, no te irrites ni te deprimas, tómalo como una crítica constructiva que te ayudará a mejorar.

CAPRICORNIO

En el amor, deja de pelear con tu pareja porque quiere salir con sus amigos. Es normal, incluso sano, y tú deberías hacer lo mismo. No armes una tormenta por una bobada y respeta su espacio.

ACUARIO

Hoy se te puede presentar la opción que esperabas a diario con respecto a tu trabajo. Si te proponen un nuevo empleo, acéptalo, no sin antes leer muy bien las condiciones del contrato.

PISCIS

Hoy hazte el propósito de luchar por una oportunidad que te conviene mucho. No te quedes de brazos cruzados esperando que te caiga del cielo. Evidencia las grandes cualidades que tienes.