$!¿Qué le depara hoy, 30 de julio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 30 de julio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

ARIES

Estarás un poco alejado de tu familia por algunos problemas y necesitas un respiro y concentrarte en tus cosas que has dejado apartadas y en el olvido por ocuparte de problemas familiares. Esa soledad te permite concentrarte en como vas a empezar a moverte y buscar nuevas opciones, pues has dejado muchas cosas a medias, las empiezas y las dejas, y esta semana retomarás esos proyectos con al intención de darle cambios a tu estado actual económico. Tendrás un compromiso o celebración en pareja estarás compartiendo momentos felices en pareja o con una nueva persona que llega a ti.

TAURO

Debes dejar a tras los problemas familiares ajenos y que no te conciernen, pues pueden interferir en tu relación de pareja y tendrán algunas discusiones al respecto. Deberás tomar una decisión legal respecto a algunos documentos pendientes de finiquitar generados por el trabajo, ya sea un requerimiento legal o queja, lo anterior se resolverá a tu favor y debes tomar las riendas nuevamente de tu carrera profesional tomando otros caminos para equilibrar tu economía.

GÉMINIS

Hay un negocio que no te sale como esperabas y te da una pérdida momentánea económica y recibirás criticas de una persona que te dirá ‘te lo dije’... muy seguramente es una figura de líder para ti, padre, madre, jefe etc. No te preocupes es algo momentáneo y es parte del proceso de ese negocio, ese dinero lograrás recuperarlo. Quienes tienen mascota, Cuidado con tus mascotas, estarán enfermos por recibir energía negativa cercana.

CÁNCER

Te sentirás un poco atacado esta semana por algunas personas cercanas que no están de acuerdo con las decisiones que tu estás tomando ya sea por la iniciación de una relación de pareja o por un negocio o inversión en la parte financiera que vas a hacer y tu familia o amigos no estarán de acuerdo. Recuerda que solo tu puedes tomar tus propias decisiones, no puedes tener feliz a todos, y tú tienes el manejo y el poder para que todo se te de bien, pero debes tomar el liderazgo de tu vida. Fluye el amor esta semana.

LEO

Mucho trabajo esta semana, finalizando cosas que habías dejado pendiente. Tendrás que viajar por trabajo o por familia, pues están ligados ya sea por una inversión con la familia o trabajo en el que están o estarán involucrados. Te ofrecerán un nuevo trabajo o un proyecto nuevo, pero tendrías que desvincularte de tu familia, y eso te tendrá muy pensativo e indeciso. Piensa bien y pon en una balanza los pro y los contra de esa oferta para tomar la mejor decisión. Vendrá un nuevo bebe en la familia o dinero que llega.

VIRGO

Se viene una semana un poco alterada, pues se presentarán algunos inconvenientes o problemas en tu trabajo, y tu parte personal, estarás involucrado en chismes o problemas por personas malintencionadas, por lo tanto estarás bajo de nota, no te querrás levantar de la cama, no dormirás muy bien por algunos días. No te preocupes, esto será transitorio. Hay una persona mayor de la familia que requiere de tu ayuda y te buscarán para que le prestes dinero o ayuda.