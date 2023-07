¿Qué le depara hoy, 31 de julio, su signo zodiacal?

Conozca aquí su horóscopo de hoy, 3 de julio. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LEO

Alguien de tu entorno te hará dudar sobre si la decisión que tomaste con respecto a tu vida laboral fue acertada o no. Deja de atormentarte por ello, pues seguramente sí tomaste una buena decisión.

VIRGO

Quizá tengas que hablar con alguien a quien quieres y estás dudando si hacerlo o no, porque no quieres herir su sensibilidad. Debes buscar la fórmula y las palabras adecuadas para expresarte.

LIBRA

Tienes a alguien especial que ocupa tus pensamientos, pero estás temeroso de lo que pueda decir la gente. Es hora de que empieces a disfrutar de tu vida y olvidarte de quien te critica.

ESCORPIÓN

Si a diario te sientes agobiado por el trabajo, pide ayuda a Dios de forma directa. Te asombrará ver cómo te responde. ¡Anímate! Tienes muchas cosas buenas que agradecer y gente que te quiere.

SAGITARIO

Tienes en mente algo que te ilusiona mucho, pero que no logras alcanzar. Quizá no te has puesto realmente manos a la obra para buscar los medios y los contactos para lograrlo.

CAPRICORNIO

Si estás conociendo a una persona con la que te llevas de maravilla y de momento todo marcha sobre ruedas, no dejes que la mente te traicione con el recuerdo de alguien que te hizo daño.