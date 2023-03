No dejes de disfrutar de todo lo bueno que te brinda la vida, celébralo junto a los tuyos y contágiales de tu entusiasmo. Tu intuición te dice que será un día genial, y así va a suceder.

C ÁNCER

Hoy, quizá por hacer un favor a alguien querido, dejarás un poco de lado a tu pareja. Si te quiere de verdad lo entenderá, no es necesario estar pegados todo el tiempo. La libertad es importante.

Si la persona que estás conociendo no te satisface y tienes a otra en mente, sincérate. No es necesario que le cuentes todo, pero no permitas que se ilusione más, pues será peor.

Si estás en pareja desde hace tiempo, evita reaccionar mal ante una crítica que te pueda hacer debido a la confianza. No hay mala fe en sus palabras, te ama y sólo quiere que estés bien.

Si estás empezando a salir con alguien, hoy es un día muy adecuado para hacer preguntas y resolver dudas. Quizá descubras que no tienen tanto en común como tú pensabas.

VIRGO

Si hoy surge alguna discusión con tu pareja, suavízala, que no pase a mayores. No te alteres, respeta sus opiniones y no intentes controlar sus decisiones, como sueles hacer a veces.

LIBRA

No te iría mal apuntarte a clases de yoga o meditación, necesitas de mucha calma por estos días. Ahora podrías disfrutar de una etapa de tranquilidad y es una pena que la arruines.

ESCORPIÓN

Si no tienes pareja, en este día podría cruzarse en tu vida alguien muy interesante. No le cortes la conversación, como sueles hacer, y dale la oportunidad de que se presente.

SAGITARIO

Si tienes problemas en tu relación, ten en cuenta que no se arreglará si no pones de tu parte. El amor no se trata de impedirle al otro lo que le gusta, sino de apoyarle para que logre sus sueños.

CAPRICORNIO

Si alguien te condiciona en tu modo de vivir, hoy decide alejarte por un tiempo. La soledad no sólo es buena, sino muy necesaria. Podrás pensar tranquilamente en lo que quieres.

ACUARIO

No dejes de creer en el amor y sé fiel a los dictados de tu corazón. Hay alguien con quien te sientes a gusto. Es probable que con esa persona puedas recorrer un largo camino.