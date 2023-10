Consulte aquí su horóscopo de hoy, 4 de octubre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LIBRA

Excelente jornada laboral. Si te dedicas a las ventas harás una caja impresionante. Si estás de cara al público hoy te convertirás en una estrella, recibirás muchos halagos y comentarios positivos, por parte de todo el mundo. Déjate halagar.

ARIES

Si andas preocupado porque no te alcanza el dinero para pagar un asunto urgente, hoy podría llegarte una suma importante por parte de un familiar. Te caerá de perlas y así podrás resolver tu problema.

TAURO

Hay gente que piensa que puede contigo porque te falta carácter. Demuestra que no es así y defiende tu posición con buenos argumentos. No te espantes y esfuérzate al máximo para defender tu idea.

GÉMINIS

Tendrás la oportunidad de lucirte en el ámbito laboral, de demostrar tus habilidades y capacidad para resolver. El tiempo te ha enseñado a comprender mejor el medio en el que te desenvuelves.

CÁNCER

No es que en tu trabajo no te tengan en cuenta, lo que pasa es que no haces nada por hacerte visible ni te atreves a expresar tus opiniones cuando las circunstancias lo requieren.

LEO

Procura profundizar en el conocimiento de una persona que ha llegado a tu vida. Si te sientes impactado por su personalidad, piensa que a ella puede haberle pasado lo mismo.