Conozca aquí su horóscopo de hoy, 5 de agosto. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

LEO

En el amor estás en un gran momento, pero deberías poner un poco más de tu parte. No esperes a que tu pareja sea siempre la que te dé las sorpresas o se preocupe de ponerle emoción a la relación. Si no pones más de tu parte, lo más probable es que las cosas lleguen pronto a su final.

ARIES

El amor hoy puede tener un papel protagonista en tu vida. Si crees que esta relación que has empezado recientemente funciona como esperabas, no te plantees tantas dudas y sigue hacia adelante.

TAURO

La traición no sólo se da en el amor, a veces a quienes tienes por amigos también podrían jugártela. Toma nota porque a veces eres demasiado ingenuo. Los pequeños detalles te darán grandes revelaciones.

GÉMINIS

Si te llega algún chisme que te duele, antes de pasar a la defensiva averigua qué tiene de cierto, no vaya a ser que armes una tormenta por algo que no es real o no tiene fundamento.

CÁNCER

Alguien de tu alrededor, que goza de tu confianza, te está traicionando. Es duro conocer estas cosas, pero peor sería vivir engañado. No dejes que hoy te desconcierte esta noticia y toma cartas sobre el asunto.

VIRGO

Tienes fama de ser comprensivo cuando los demás pasan momentos difíciles. Por eso hoy un amigo te reclamará con urgencia y quizá tengas que dejar de hacer algo que tenías previsto. Está bien que lo hagas porque el tema es importante.