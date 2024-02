$!¿Qué le depara hoy, 5 de febrero de 2024, su signo zodiacal?

No seas desagradecido con tu familia, pues todo lo que hacen es porque se preocupan por ti. En vez de darles la espalda e ignorarlos cada vez que te dan un consejo, agradéceles con acciones.

No es conveniente que te dejes endulzar el oído por una persona que apenas estás conociendo. Recuerda que la vida se basa en hechos, pues las palabras se las lleva el viento.

No te dejes deslumbrar a simple vista por una persona de quien no sabes su procedencia ni a qué se dedica. Recuerda que el mundo está lleno de quienes se aprovechan de otros, así que muy atento.

Es momento de tomar consciencia de la forma como te alimentas, pues lo que te gusta no significa que sea lo indicado para tu cuerpo. Es hora de iniciar un plan de nutrición balanceado.

VIRGO

No tienes por qué aguantar los desplantes de nadie. Si ves que tu relación sentimental tomó otro rumbo es mejor que dejes ir a esa persona y no sigas forzando las cosas para que esté a tu lado.

LIBRA

En esta semana que apenas comienza es conveniente que planifiques todo lo que tienes que hacer en una agenda, pues podrías olvidar alguna tarea y pasar una vergüenza.

ESCORPIÓN

Es momento de ser consecuente con lo que piensas y dices, pues por llevar una vida de apariencias te estás condenando a vivir amargado y con una máscara. Vive la vida que realmente deseas.

SAGITARIO

Es momento de consentirte, darte ese regalo que has deseado durante mucho tiempo o tener un espacio a solas contigo en un spa. Siempre piensas en los demás, pero te olvidas de ti.

ACUARIO

No te dejes llenar de temor por la incertidumbre que te genera no saberlo que va a pasar mañana. La vida también se trata de tomar riesgos y si te quedas en tu zona de confort no vas a avanzar ni lograrlos objetivos que tienes en mente.

PISCIS

No es bueno que vivas criticando a los demás cuando todo el mundo sabe que tu vida no es un ejemplo a seguir. Es momento de hacer consciencia y hacer cambios en tu vida.