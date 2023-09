Conozca aquí su horóscopo de hoy, 5 de septiembre. Descubra lo que le pueda interesar en el amor, el trabajo y la salud. Vanguardia le entrega una información diaria de todos los signos del zodiaco.

VIRGO

Quizá no te atrevas a decirle a una persona lo que realmente piensas sobre un asunto que le involucra. Llénate de valor e invítale a tomar algo, es mejor abordar ese asunto de una vez porque las cosas podrían empeorar.

ARIES

No desperdicies tu día sólo porque estás de mal humor, dando vueltas a un tema que te preocupa a diario, pero sobre el que has decidido no hacer nada. La vida sólo ayuda a quienes de verdad quieren resolver sus problemas.

TAURO

Empieza a partir de hoy mismo a variar un poco tu alimentación. Deberías incluir más frutas y verduras en tu dieta. También es pertinente que practiques actividad física, por lo menos 45 minutos todos los días.

GÉMINIS

Asuntos sentimentales te están sobrepasando y en lugar de afrontarlos estás escondiendo la cabeza debajo de la tierra. Te iría bien meditar en soledad para poder valorar esa situación que tanto te preocupa.

CÁNCER

En el ámbito sentimental, si tienes pareja procura valorar a diario la parte buena de la relación, no te quedes con los reproches. Haz caso a tu voz interior, pues te está indicando el camino para sentirte mejor.

LEO

Recapacita sobre la persona que tienes a tu lado. No aprecia lo que te esfuerzas y todo lo que vales. El trabajo te funciona y es gracias a tu forma de enfocar los asuntos. Seguro recibes muchas alabanzas y la gente te admira.