En el amor, si estás pasando por un momento difícil, procura que no te afecte en el trabajo. Si quieres que todo salga bien, no mezcles estos conceptos y mantén ambos asuntos perfectamente separados.

Si tienes pareja, hazte el favor de desterrar para siempre tus dudas. Te has acostumbrado a ellas y tu comportamiento resulta un poco infantil. Madura y cambia porque la confianza es la base para una relación sólida.

Si hay alguien que sabes que está tragado de ti, aunque no estén demasiado cerca físicamente, no dejes de contactarle. Esta persona piensa en ti a diario y sería una pareja ideal. Pronto cambiarán las circunstancias y podrán estar más cerca.

Estás pasando por una etapa de bonanza económica y aprovechando esto deberías ahorrar, no sólo para tener dinero ahorrado en momentos de crisis, sino también para tus vacaciones o comprarte algo que te guste.

Aunque las cosas te funcionen en el terreno económico, no es un buen momento para invertir cantidades importantes ni hacer gastos innecesarios. Los astros indican cierta crisis económica en un futuro próximo y debes estar preparado.

VIRGO

Evita todo gasto hormiga que haga mella en tus ahorros. No está el palo para cucharas y puedes estar cerca de un bache económico que podrás pasar sin problema si no malgastas tu dinero como lo haces ahora.

LIBRA

ESCORPIÓN

Te iría bien tomarte un tiempo, desplazarte lejos de tu entorno habitual para meditar sobre un tema en particular. Es pertinente que relajes el espíritu y pases tiempo en oración para obtener orientación divina.

SAGITARIO

Siempre piensas que la gente te ve como una persona encantadora y amable. Desde luego estas cualidades no te faltan, pero también es cierto que muchos temen tus reacciones fuera de tono. ¡Debes controlarte!

CAPRICORNIO

En el terreno sentimental, si tienes el corazón libre, hay una persona que te ronda por estos días. Abre los ojos y préstale mucha atención, porque quizás es alguien muy adecuado para ti. Inicia con una buena amistad.

ACUARIO

No es bueno arrepentirse de lo que ya no tiene arreglo, que puede ser lo que hoy te atormenta. Y menos si fue una decisión equivocada. Sólo debes quedarte con el aprendizaje adquirido, no desperdiciar tu tiempo lamentándote.