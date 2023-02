A ti, Libra, hoy se te está creando un problema. A diario te gusta coordinarlo todo, pero hay gente que no quiere que nadie le organice la vida y con todo el derecho del mundo.

A diario te pasas de bueno y cuando decides imponer tu autoridad en alguna cosa que te interesa, la sorpresa hace que los demás te cataloguen de mandón. Nadie recuerda las veces que has cedido, pero mejor no discutas.

¡Pon una dosis de romanticismo en tu vida! Te hace falta, a veces eres demasiado realista o incluso pesimista, pero este tiempo de relax te cambiará las perspectivas. Descubrirás una faceta tuya que no conocías.

C APRICORNIO

TAURO

A veces te pasas con tu instinto protector y esto te perjudica más de lo que crees. Desde hoy mismo no quieras inmiscuirte en nada que no te concierne si la persona interesada no te lo pide.